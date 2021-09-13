/650031/جماهير-الأهلي-والزمالك-كيف-اتفق-قطبي-الكرة-المصرية-على-أحمد-مجاهد

نادرا ما يتفق جمهور قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على وجهة نظر ما، ولكن يبدو أن تصرفات أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري جعلت الاتفاق يتم بالفعل بين الجمهورين.

البداية كانت مع جماهير الأهلي التي هاجمت وانتقدت مجاهد بسبب ضغط مباريات فريقها في الدوري الذي فقده الأهلي خلال الموسم المنقضي لصالح الزمالك الذي توج باللقب بعدما تصدر جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة.

ورغم تتويج فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي إلا أن مواعيد مباريات الفريق في الدوري كانت مضغوطة خلال شهر خاض الفريق 7 مباريات محلية مما ساهم في فقدان الفريق للقب الدوري وفقآ لوجهة نظر جماهير الأهلي وكذلك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وهدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الجبلاية بأن ما حدث من ضغط الفريق في بطولة الدوري لن يتكرر خلال مواجهات كأس مصر حيث يستعد الأهلي لمواجهة إنبي في دور الستة عشر من البطولة المحلية.

في المقابل، لم تكن جماهير الزمالك راضية أيضا عن أداء مجاهد في بعض المواقف، فتصريحات مجاهد عن كونه ينتمي إلى الأهلي وهذا لا يجعله محرجا لكونه يغفل انتمائه عندما تقلد منصب رئيس اتحاد الكرة ولكن رغم التصريح الأخير تعرض مجاهد لانتقادات واسعة من جماهير الزمالك خاصة أنه صرح بشكل مباشر عن كونه ينتمي إلى الأهلي.

وفي مباراة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري التي شهدت تتويجا غير منظم للزمالك باللقب فضلا عن اشتباك مجاهد مع شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وإيقاف اللاعب 8 أشهر مما جعل جمهور الزمالك ينتقد اتحاد الكرة ويقارن عندما اشتبك كهربا مع محمد فضل في مباراة تتويج الأهلي بلقب الدوري ولم يتم معاقبة اللاعب وحدث تصالح بشكل سريع.

وبين هذا وذاك.. أصبحت الجماهير تنتقد مجاهد خاصة بعد ظهور منتخب مصر الوطني بشكل ضعيف خلال تصفيات كأس العالم خلال مباراتي أنجولا والجابون مما ترتب عليه رحيل حسام البدري عن تدريب منتخب مصر.

وأشار البعض إلى أن ضغط الموسم والمباريات المضغوطة تسببت في ظهور الفراعنة بمستوى فني ضعيف مما يعكس عدم احترافية اللجنة التي تدير اتحاد الكرة المصري في الوقت الحالي.