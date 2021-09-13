جدة - نرمين السيد - أرسل المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى المستشار عبدالله عمر شوضه رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكرة الإدارة العامة للتفتيش القضائى، بشأن تجديد ندب وندب القضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية للعمل بإدارات وزارة العدل لمدة سنة تبدأ من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى على النحو الموضح بالمذكرة قرين اسم كل منهم.





وتضمن الخطاب التفضل بالنظر نحو عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى. يذكر أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله شوضه، أعلن الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائى 2020-2021، عقب اعتمادها. ومن المقرر أن يعلن مجلس القضاء الأعلى عن الجزء الثالث والأخير من الحركة القضائية خلال أيام، والذى يختص بالنيابة العامة وتقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، ويعد الجزء الأصغر فى الحركة، لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط، وباعتماد هذا الجزء تكون اكتملت الحركة القضائية للعام الجديد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العدل ترسل مذكرة لندب وتجديد ندب القضاة للعمل بإدارات الوزارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.