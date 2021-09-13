محافظ المنيا يوجه بإرسال قافلة تطعيم بلقاح كورونا لقريتين فى ملوى وأبوقرقاص

جدة - نرمين السيد - واصل محافظ المنيا، أسامة القاضى، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى ملوى وابوقرقاص للوقوف على المعوقات التى تعترض التنفيذ، وإيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد.





شملت جولة محافظ المنيا، اليوم الاثنين، قرية المعصرة بمركز ملوى، حيث تفقد مشروع مركز الشباب ومجمع الخدمات الزراعية ومجمع الخدمات وأعمال توسعة مدرسة عزبة جاد الله الابتدائية، بالإضافة لمعاينة قطعة أرض مخصصة لإنشاء وحدة إسعاف. وتفقد أيضا الأعمال فى قريتى اتليدم وأبيوها بمركز أبوقرقاص التى شملت محطة رفع صرف صحى اتليدم، ومجمع الخدمات، وأرضا مخصصة لإنشاء وحدة إسعاف، وأعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية، ومركز طب الأسرة باتليدم، ومشروع إنشاء مجمع خدمات ومركز شباب ابيوها، ووحدة طب الأسرة. وقرر المحافظ، خلال الجولة، تنظيم قافلة متحركة لتطعيم أهالى قريتى المعصرة بملوى، واتليدم بابوقرقاص، بلقاح فيروس كورونا والعمل على تذليل كافة العقبات، مناشدا المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

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