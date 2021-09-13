شيخ الأزهر والسفير الأردنى يبحثان تعزيز التعاون التعليمى والثقافى

جدة - نرمين السيد - بحث السفير الأردنى فى القاهرة أمجد العضايلة، اليوم الاثنين، مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعزيز التعاون بين الأردن ومؤسسة الأزهر الشريف، خصوصا فى المجال التعليمى والثقافى.





وأكد العضايلة، خلال اللقاء الذى تناول الفرص الأكاديمية التى يوفرها الأزهر الشريف عبر جامعة الأزهر والمؤسسات التعليمية التابعة له، حرص الأردن على تطوير العلاقات العلمية والأكاديمية، والاستفادة من الفرص التى توفرها المؤسسات الأزهرية للطلبة الوافدين الراغبين فى دراسة مختلف التخصصات الأكاديمية فى جامعة ومعاهد الأزهر.

ورحب السفير الأردنى، بموافقة شيخ الأزهر على تخصيص عدد من المنح الدراسية للطلبة الأردنيين الراغبين فى الدارسة فى جامعة الأزهر، التى تتميز إلى جانب تخصصات علوم الدين بالتقدم فى التخصصات العلمية المختلفة، من طب وصيدلة وهندسة وعلوم متعددة، مشددا على الدور التنويرى والتوعوى المتميز الذى يعرف به الأزهر فى مختلف العلوم.

وكان الإمام الطيب أكد فى مستهل اللقاء، حرص الأزهر الشريف على تدعيم علاقات التعاون مع المملكة ومختلف المؤسسات الدينية والتعليمية الأردنية، مشيدا بما تحقق فى عهد الملك عبدالله الثانى من تطور وازدهار تميزت به المملكة فى مختلف المجالات.

وشدد على أهمية الاستثمار فى التعليم وتطوير هذا القطاع الحيوى فى بناء جيل عربى يتمتع بقدرات ومهارات تعليمية تواكب متطلبات العصر ويحصن وعى وثقافة الأجيال للتعامل مع مختلف التحديات.