وأكد العضايلة، خلال اللقاء الذى تناول الفرص الأكاديمية التى يوفرها الأزهر الشريف عبر جامعة الأزهر والمؤسسات التعليمية التابعة له، حرص الأردن على تطوير العلاقات العلمية والأكاديمية، والاستفادة من الفرص التى توفرها المؤسسات الأزهرية للطلبة الوافدين الراغبين فى دراسة مختلف التخصصات الأكاديمية فى جامعة ومعاهد الأزهر.
ورحب السفير الأردنى، بموافقة شيخ الأزهر على تخصيص عدد من المنح الدراسية للطلبة الأردنيين الراغبين فى الدارسة فى جامعة الأزهر، التى تتميز إلى جانب تخصصات علوم الدين بالتقدم فى التخصصات العلمية المختلفة، من طب وصيدلة وهندسة وعلوم متعددة، مشددا على الدور التنويرى والتوعوى المتميز الذى يعرف به الأزهر فى مختلف العلوم.
وكان الإمام الطيب أكد فى مستهل اللقاء، حرص الأزهر الشريف على تدعيم علاقات التعاون مع المملكة ومختلف المؤسسات الدينية والتعليمية الأردنية، مشيدا بما تحقق فى عهد الملك عبدالله الثانى من تطور وازدهار تميزت به المملكة فى مختلف المجالات.
وشدد على أهمية الاستثمار فى التعليم وتطوير هذا القطاع الحيوى فى بناء جيل عربى يتمتع بقدرات ومهارات تعليمية تواكب متطلبات العصر ويحصن وعى وثقافة الأجيال للتعامل مع مختلف التحديات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيخ الأزهر والسفير الأردنى يبحثان تعزيز التعاون التعليمى والثقافى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.