فيديو.. المستشفيات الجامعية: الدولة نجحت فى التعامل مع كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه مع اكتشاف أول حالة لفيروس كورونا فى فبراير 2020 تم تشكيل لجنة أزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، من أجل تجاوز مصر للأزمة من خلال توفير بيئة صحية آمنة للمواطن وعدم التأثير على الحياة المعيشية.





وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار" مساء الإثنين، أن الدولة حتى هذه اللحظة نجحت فى المحافظة على البيئة الصحية للمواطنين من ناحية والحياة الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى. وأوضح أنه تم البدء بـ6 مستشفيات جامعية للعزل ومع زيادة الإصابات تم تخصيص أكثر من 36 مستشفى جامعى بسعة أكثر من 6.500 سرير للتعامل مع المصابين بكورونا، ودعا المواطنين إلى اتباع الإجراءات الاحترازية لا سيما بعد ارتفاع الإصابات خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن مصر وفرت لقاحات كما صنعت لقاحات من أجل وقاية المواطنين، مؤكدًا أن اللقاحات آمنة وفعالة للتعامل مع الفيروس.

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