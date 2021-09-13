الإعلان عن فتح باب تعيين قاضيات بمجلس الدولة

جدة - نرمين السيد - وحمل الإعلان رقم 3 لسنة 2021، وجاء نصه كالآتى: يعلن مجلس الدولة عن قبول طلبات تعيين عضوات فى وظيفتى (نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة) نقلا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

ويشترط فى المتقدمات للتعيين فى هاتين الوظيفتين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا ما يلى:

ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمى فى الليسانس عن جيد جدا، ويفضل من لها ترتيب على دفعتها، وأن تشغل وظيفة وكيل النيابة الإدارية عن الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة لقضايا الدولة، بالنسبة للتعيين فى وظيفة نائب بمجلس الدولة، أو وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) أو وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة، أو وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة.

وأن تكون المتقدمة حاصلة على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام.

وألا تكون قد وقعت على المتقدمة أية جزاءات تأديبية أو ملاحظات اجتياز المقابلة الشخصية أمام اللجنة المختصة بمجلس الدولة.