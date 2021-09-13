رئيس نادى قنا: حان الوقت لرفع الوصاية عن اتحاد الكرة وانتخاب مجلس جديد

قال أشرف سعد، رئيس نادى قنا، إن اجتماع أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اليوم شهد إجماعا على ضرورة رفع الوصاية عن الكرة المصرية، وانتخاب مجلس جديد لإدارة الكرة المصرية فى أقرب وقت.

وأضاف أشرف سعد ، أنه لمس جدية وحماسا كبيرا بين الأندية لتطوير الكرة المصرية وتغيير الوضع الحالى من خلال تعديل اللوائح بما يليق بالكرة المصرية والأهداف والطموحات المطلوب تحقيقها فى المستقبل القريب، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد جمعية عمومية غير عادية لتعديل اللائحة والدعوة لانتخاب مجلس جديد، كما سيتوجه وفد من الأندية إلى الفيفا لشرح التعديلات ورفع الوصاية عن الكرة المصرية.

وانتهى الاجتماع الساخن الذي عقد بأحد فنادق القاهرة وضم قرابة 51 ناديا، تمثل أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، حيث قرروا في مذكرة رسمية عقد جمعية عمومية غير عادية، لاتحاد خلال 15 يوما، بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني .

وطالب المجتمعون أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولي عرض ما ينتهي إليه اجتماع الجمعية العمومية على الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما طالب المجتمعون بوضع جدول زمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم .

وكان 51 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية قد انتابهم الغضب من جراء التصرفات غير المنضبطة للجنة المعينة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة القدم المصري، مما دعاهم لعقد الاجتماع في محاولة لضبط منظومة كرة القدم المصرية بما يليق مع التاريخ الرياضي للكرة المصرية.