مواعيد سداد فاتورة التليفون الارضي ورابط الاستعلام 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون الارضي بات من أهم الفواتير التي يهتم عملاء الشركة المصرية للاتصالات بمعرفة تفاصيلها، وذلك لكونها تتعلق دائماً بتوصيل الإنترنت المنزلي، الذي يعد من أكثر أنظمة الانترنت إنتشاراً في مصر، وعليه فقد بينت المصرية للاتصالات مؤخراً مواعيد سداد فاتورة الخط الارضي لشهر سبتمبر 2021, والتي تحاسب بنظام الربع سانوي عن الثلاث أشهر الأخيرة، من شهر مايو وحتي سبتمبر الجاري، لذلك نعرض لكم في هذا التقرير، المواعيد المحددة لسداد فاتورة الأرضي، ورابط الاستعلام.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الارضي 2021

حدد المصرية للاتصالات مواعيد السداد وكذلك فترات السماح لدفع فواتير الهاتف الارضي، والتي تتمثل في التالي:

يتم إصدار فاتورة التليفون الارضي بالاسم والرقم، 15 أكتوبر المقبل.

وتنتهي 14 نوفمبر الذي يليه، ومن ثم تبدأ فترة السماح.

ليتم 15 نوفمبر تحويل الخط الارضي إلى نظام الاستقبال فقط، وذلك حتى 14 ديسمبر 2021, ليكون بذلك شهر السماح.

بعد هذا التاريخ يتم وقف خدمة استقبال المكالمات، ويتم يوم 15 ديسمبر قطع حرارة التليفون الارضي، وبدء تسجيل غرامات تأخير.

رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي

يمكن عبر موقع المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر، وهو الموقع الرسمي للشركة، التي تتيح من خلاله العديد من الخدمات لعملاءها.

حيث يتوفر من خلال الموقع القيام بمعرفة فواتير التليفون مستحقة الدفع، وكذلك سداد فاتورة الموبايل، وتجديد الفاتورة أيضاً، كما وتوجد خدمة عملاء خاصة للصم والبكم، إلي جانب خدمة العملاء الخاصة بجميع عملاءها، كما وتستطيع كذلك إرسال الشكاوى والمقترحات، ومعرفة أقرب أفرع الشركة إليك.

وعلى ذلك يمكنك دخول رابط المصرية للاتصالات الرسمي، وإستخدام الخدمة التي تريد، وفي سياق متصل يمكنك الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي 2021, من خلال إتباع الإرشادات التالية:

دخول الرابط الموضح أعلاه.

نقر على خانة دفع فاتورة التليفون الارضي.

كتابة البيانات اللازمة مثل؛ رقم التليفون الارضي، وكود المحافظة التابع لها.

وأخيراً نقر الاستعلام.

طريقة سداد الفواتير

هناك العديد من الأنظمة الإلكترونية التي من خلالها يمكنك سداد العديد من الخدمات، سواء الخاصة مثل فاتورة التليفون الارضي، أو حكومية، والتي تتمثل فيما يلي: