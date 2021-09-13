/650036/بالفيديو-الرئيس-السيسي-يتبادل-التحية-والحديث-مع-المواطنين-في-منطقة-الرويسات-بشرم-الشيخ

نشرت صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي، فيديو يظهر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يتبادل الحديث مع التحية والحديث مع المواطنين وأبنائهم في منطقة الرويسات في شرم الشيخ.

هذا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أجرى جولة تفقدية مساء اليوم بمنطقة مساكن الرويسات بشرم الشيخ، حيث توقف الرئيس لتبادل التحية والحديث مع المواطنيين والاستماع الي طلباتهم واحتياجاتهم.

ووتجدر الاشارة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالى بينيت" وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي والفريق اول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء والسيدة شيمريت مائير كبيرة المستشاريين والسفيرة الاسرائلية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة جمهورية انه عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وقد أكد الرئيس دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة.

كما اشار الرئيس الى أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

العلاقات المصرية الاسرائيلية

هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود اعادة احياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.