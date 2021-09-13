/650033/الزمالك-يعلن-عن-صفقة-جديدة-خلال-ساعات-اعرف-اللاعب

يعلن مسئولو نادي الزمالك عن صفقة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، لتصبح الصفقة الثالثة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد عمر كمال عبدالواحد ومحمود شبانة.

وعلم دوت الخليج أنه من المقرر أن يعلن مسئولو الزمالك عن عودة التونسي حمدي النقاز خلال الساعات القليلة المقبلة بشكل رسمي.

وكان مسؤولو الزمالك قاموا بالتوقيع مع حمدي النقاز خلال الأيام القليلة الماضية في إحدى الفنادق الكبرى لمدة ٣ مواسم، حيث رفضوا التواجد في مقر النادي من أجل التكتم على الأمر. ولم يتضح سبب قرار مسئولي الزمالك بتأجيل الإعلان عن صفقة التعاقد مع حمدي النقاز لعدة أيام، منذ توقيع العقود في الأسبوع الماضي.

الزمالك يعلن عن صفقة جديدة خلال ساعات

وأصبح يمتلك الزمالك الآن بين صفوفه في مركز الظهير الأيمن كلاً من التونسي حمزة المثلوثي وحازم إمام واللاعب الشاب أحمد عيد بخلاف النقاز.

حمدي النقاز في الزمالك

الجدير بالذكر أن النقاز رحل عن صفوف الزمالك في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٩ وتقدم بشكوى ضد النادي الأبيض أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وحصل على حكم بإلزام الزمالك بسداد له مبلغ بقيمة مليون و٢٠٠ ألف دولار، قبل أن يتنازل عن القضية والمبلغ المستحق له نظير العودة إلى صفوف القلعة البيضاء مرة أخرى.

لافتة إنسانية من لاعبي الزمالك للمشجع الراحل محمد الكردي «صورة»

وقام اللاعبون والجهاز الفني للفارس الأبيض وأسرة الكردي بالتقاط صورة تذكارية مع البانر المتواجد به صورة الراحل، والذي تمنى تتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز وكان يريد الاحتفال مع الفريق، ولكنه رحل قبل تحقيق أمنيته.

لاعبو الزمالك والجهاز الفني يستقبلون أسرة محمد الكردي

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان.