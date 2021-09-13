/650034/مفاجأة-كارتيرون-يطلب-زيادة-عقده-مع-الزمالك-خاص

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن كارتيرون طالب بزيادة قيمة راتبه الشهري الذي كان يحصل عليه في الموسم المنقضي، وكذلك راتب الثنائي المعاون له البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى والبرتغالي فرناندو مدرب الأحمال.

كارتيرون يطلب زيادة عقده مع الزمالك

وأكد المصدر أن كارتيرون يحصل على راتب شهري من الزمالك مقدر بـ ١٢٥ ألف دولار، مشيراً إلى أن المدرب الفرنسي طالب بزيادة القيمة المالية لراتبه بداية من الموسم الجديد، خاصة بعد أن وصلت له العديد من العروض الخليجية خلال الآونة الأخيرة التي تتخطى أقلها ضعف القيمة المالية التي يحصل عليها من الزمالك حالياً.

دوت الخليج يكشف راتب كارتيرون مع الزمالك

ويجد مسئولو الزمالك أزمة حالياً في تنفيذ رغبة كارتيرون خاصة أن النادي الأبيض يعاني من أزمة مالية، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم إبرام صفقات قوية عكس طموحات الجماهير التي تأمل في التعاقد مع مهاجم جديد ولاعب وسط على الأقل قبل إغلاق باب القيد، لتعويض رحيل الثنائي مصطفى محمد والتونسي فرجاني ساسي.

وكان كارتيرون عاد لتولي المسئولية الفنية للزمالك خلال شهر مارس الماضي، خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي تم توجيه الشكر له بسبب تدهور النتائج خاصة على المستوى القاري.

وعلم دوت الخليج أنه من المقرر أن يعلن مسئولو الزمالك عن عودة التونسي حمدي النقاز خلال الساعات القليلة المقبلة بشكل رسمي.

وكان مسؤولو الزمالك قاموا بالتوقيع مع حمدي النقاز خلال الأيام القليلة الماضية في إحدى الفنادق الكبرى لمدة ٣ مواسم، حيث رفضوا التواجد في مقر النادي من أجل التكتم على الأمر. ولم يتضح سبب قرار مسئولي الزمالك بتأجيل الإعلان عن صفقة التعاقد مع حمدي النقاز لعدة أيام، منذ توقيع العقود في الأسبوع الماضي.

الزمالك يعلن عن صفقة جديدة خلال ساعات

وأصبح يمتلك الزمالك الآن بين صفوفه في مركز الظهير الأيمن كلاً من التونسي حمزة المثلوثي وحازم إمام واللاعب الشاب أحمد عيد بخلاف النقاز.

حمدي النقاز في الزمالك

الجدير بالذكر أن النقاز رحل عن صفوف الزمالك في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٩ وتقدم بشكوى ضد النادي الأبيض أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وحصل على حكم بإلزام الزمالك بسداد له مبلغ بقيمة مليون و٢٠٠ ألف دولار، قبل أن يتنازل عن القضية والمبلغ المستحق له نظير العودة إلى صفوف القلعة البيضاء مرة أخرى.