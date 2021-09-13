فيروس كورونا يضرب الفنانة ملك قورة..والأخيرة: «ادعولي»

/650035/فيروس-كورونا-يضرب-الفنانة-ملك-قورةوالأخيرة-ادعولي

أعلنت الفنانة ملك قورة عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم “كوفيد 19”، مطالبة جمهورها بالدعاء لها ونصحت كل من اختلط معاها في الفترة الماضية بسرعة إجراء المسحة الطبية.

دوت الخليج يكشف إصابة ملك قورة بفيروس كورونا

إصابة ملك قورة بفيروس كورونا

كتبت ملك قورة عبر خاصية استوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، كاشفة عن إصابتها بفيروس كورونا: “إيجابي كورونا، أرجو من من تواصل معي حديثا أن يجري إختبار الفيروس، ادعولي”.

ملك قورة تستمع بنجاحات 200 جنيه

ويعرض لفنانة ملك قورة في الوقت الحالي فيلم «200 جنيه»، الذي يشاك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى ،أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى ،مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

وكانت قد شهدت سينما داندى مول بمدينة 6 أكوبر عرض فيلم «200 جنيه» بحضور جميع أبطاله وذلك مساء الثلاثاء الموافق 24 من شهر أغسطس الحالي، على رأسهم إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج.

قصة فيلم 200 جنيه

ويحتوي الفيلم على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

وتشكل الفنانة إسعادة يونس دورا أساسيا ومحوريا خلال أحداث فيلم «200 جنيه» اذ تظهر فى شخصية "عزيزة السيد" والتي تقوم بختم اسمها على العملة الورقية، التي ستدور أحداث الفيلم حول هذا اللغز وسر ختمها للعملة.