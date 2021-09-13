فيديو.. السيسى لمواطن فى الرويسات: أنا موجود هنا عشان أخدم

جدة - نرمين السيد - وقال أحد المواطنين: "أنا جبت الستين وعايز أعيش بكرامة بقية عمرى، وربنا يخليك لمصر"، وقال آخر: "أنا بانى أوضة فى العشوائيات، نفسى يكمل البيت، أنا معايا 3 ولاد، معلش"، ليرد الرئيس: "معلش ليه، أنا موجود هنا عشان أخدم يابنى، عينى".

جاء ذلك فى فيديو نشره السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك".