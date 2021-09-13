محافظ الدقهلية يقرر إيقاف مراكب النزهة والعائمات الثابتة

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، إيقاف مراكب النزهة والعائمات الثابتة، بناءً على تقرير معاينات وفحص اللجنة التى تم تشكيلها لمراجعة الوضع القانونى للمراكب العائمة والمعديات بنطاق المحافظة وفحص تراخيصها.





وكلّف محافظ الدقهلية، وفقا لبيان اليوم الإثنين، نائبه الدكتور هيثم الشيخ بمتابعة أعمال اللجنة، موجها بضرورة التأكد من توافر كافة الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والبيئية والصحية، حرصا على سلامة المواطنين المستخدمين والمرتادين لهذه المراكب.

من جانبه، أكد نائب المحافظ هيثم الشيخ أن العمل باللجنة يسير وفقًا لجدول زمنى محدد لفحص كافة المراكب والتراخيص الصادرة لها، والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.

وأضاف أن اللجنة بدأت أعمالها فى مراجعة المراكب السياحية الثابتة والمتحركة المنتشرة بنطاق المحافظة حرصًا على سلامة وحياة المواطنين، وتنفيذًا لقرار المحافظ فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الأمانة الفنية للجنة تقوم بعرض تقارير دورية بما تم من أعمال على المحافظ لاتخاذ ما يلزم بشأنها فورًا، حفاظًا على سلامة المواطنين.