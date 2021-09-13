فيديو.. السيسى للمواطنين فى الرويسات: أنا هنا عشان أطمن على البلد

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقده منطقة الرويسات بشرم الشيخ، مع مجموعة من المواطنين، للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وقال: "عايز اسمع منكم وأتكلم معاكم شوية، كل سنة وأنتم طيبين، طمنونى عايزين إيه، أنا هنا عشان أطمن على البلد، والدنيا هنا أخبرها إيه".





وقال أحد المواطنين، إنه حصل على دبلوم عام 1948، لافتًا إلى أنه ليس لديه وظيفة أو معاش، ويعمل فى الرويسات "استورجى"، مضيفًا: "نفسى فى أى حاجة عندى 3 بنات، بنت إتجوزت واثنين لسه، نفسى فى حاجة أعيش عليها الباقى من عمرى، ويخليك لمصر يارب، والدنيا هنا أمان من ساعة ما حضرتك مسكت البلد، فضل من ربنا وحضرتك سبب إن 100 مليون يعيشوا الأمان". وعلق آخر: "إحنا بنحبك قوى وشيلين بطاقتك"، ورد آخر: "أنا عايز سلامتك بالدنيا".

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