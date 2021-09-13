فيديو.. لفتة إنسانية من السيسى مع أطفال الرويسات

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، فيديو لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنطقة الرويسات فى شرم الشيخ.





وفى لفتة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقده منطقة الرويسات بشرم الشيخ، نادى على طفلة يحملها والدها بعدما رأها تحييه قائلا: "تعالى يا جميلة، اسمك إية، عايز حاجة؟"، لترد الطفلة: "اسمى هلا، عايزه سلامتك".

كما حرص الرئيس السيسى على تحية مجموعة من الأطفال وسألهم عن أسمائهم وعن فصولهم الدراسية وهل يلعبون رياضة أم لا وعن حالة المدرسة ووجه بتوزيع الهدايا عليهم، وسأل أحد الأطفال الرئيس قائلا: "عمو هتلف على البيوت كلها"، ليرد الرئيس: "والله نفسى ألف على البيوت كلها، المهم إنى شوفتكم".