فيديو.. السيسى خلال لقائه بالمواطنين بالرويسات: أنتم أهلى وناسى

جدة - نرمين السيد - وقال أحد المواطنين: "عايزين نشتغل يا ريس، أنا بشتغل فى الخردة بس أنا فى بداية حياتى وساعات بيعرضونى ويرجعونى على البوابة"، ليرد الرئيس: "ليكم سوق هنا".
كما سأل الرئيس أحد المواطنين: "أنت منين وشغال هنا كويس، بتكسب كويس، أنت مش عايز حاجة"، ليرد: "أنا من إسكندرية وشغال نجار والحمد لله، أنا عايز بس الدكاترة يشوفوا ليا رجلى".
كما قال أحد المواطنين: "أنا عايز سلامتك بالدنيا كلها، كفاية إنى شوفت سعاتك"، ليرد الرئيس: "أنتم أهلى وناسى".
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