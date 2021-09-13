فيديو.. السيسى خلال لقائه بالمواطنين بالرويسات: أنتم أهلى وناسى

جدة - نرمين السيد - وقال أحد المواطنين: "عايزين نشتغل يا ريس، أنا بشتغل فى الخردة بس أنا فى بداية حياتى وساعات بيعرضونى ويرجعونى على البوابة"، ليرد الرئيس: "ليكم سوق هنا".

كما سأل الرئيس أحد المواطنين: "أنت منين وشغال هنا كويس، بتكسب كويس، أنت مش عايز حاجة"، ليرد: "أنا من إسكندرية وشغال نجار والحمد لله، أنا عايز بس الدكاترة يشوفوا ليا رجلى".

كما قال أحد المواطنين: "أنا عايز سلامتك بالدنيا كلها، كفاية إنى شوفت سعاتك"، ليرد الرئيس: "أنتم أهلى وناسى".