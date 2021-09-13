وزيرة التضامن تعلن بدء صرف مستحقات شهداء ومصابى الحوادث الإرهابية غدا

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى غدا الثلاثاء صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابى الحوادث الإرهابية والعمليات الأمنية دفعة واحدة، من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعى المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية.
وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم حول بالفعل المبالغ المطلوبة لصرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين والذين تم تسليمهم منذ أيام بطاقات إلكترونية لتسهيل صرف مستحقاتهم من بنك ناصر الاجتماعى، لافتة إلى أن الرئيس السيسى يتابع شخصيًا تطورات هذا الملف الذى يوليه أهمية خاصة، حيث وجه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الصرف مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأسر شهدائنا الأبطال تكريما لما قدموه من إيثار وفداء لمصر.
وأكدت "القباج" أن المستحقين حددهم القانون رقم 16 لسنة 2018 فى أسر شهداء الحوادث الإرهابية التى وقعت بعد اعتماد دستور مصر الحالى الذى بدأ العمل به فى 18 يناير 2014 وممثلة فى الأب والأم والزوجة والابناء وللمصابين فى تلك الحوادث طبقا لنسب العجز التى تسببت فيها الإصابة.
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