فيديو.. مواطن فى الرويسات بعد نقله من العشوائيات: ربنا يخليك يا ريس

جدة - نرمين السيد - وسأل الرئيس، المواطن عن أحواله وعن المشاكل التى يواجهها، ليرد المواطن: "أنا من سوهاج بس مقيم هنا من 15 سنة، المياه كويسة، بش المشكلة فى التليفونات الأرضية".

وأضاف المواطن: "ربنا يخليك يا ريس، إحنا كنا ساكنين فى العشوائيات، ومن ساعة ما مسكت البلد جبونا فى العمارات، شكرا يا ريس"، ليرد الرئيس: "ألف مبروك عليكم وخلوا بالكم من عيالكم، الشكر لله".

كما طلبت سيدة من الرئيس عمل قسطرة فى القلب لابنتها.