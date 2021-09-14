ابنة الممرض ضحية طبيب واقعة السجود للكلب: أبويا قوي وقادر على مواجهة الأزمة

قالت مي عادل سليم ابنةالممرض عادل سالم ضحية تنمر طبيب جامعة عين شمس الذي يخضع لتحقيقات بقرار من النيابة العامة في واقعة التنمر التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضي ، إن والدها الآن بصحة جيدة بعد تعرضه لازمة صحية نتيجة الضغوط الكبيرة التي تعرض لها بسبب تداعيات الواقعة لكنه الآن حالته مستقرة وخرج من المستشفى".

وأضافت ابنة الممرض عادل سالم، خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، قائلة : "والدي كان قلقان علينا بسبب تداعيات مقطع الفيديو لكن هفضل أقول أن بابا أغلى شئ في حياتنا وبنفتخر بيه جداً وتعب علشانا كتير أوي ".

وتابعت ابنة الممرض عادل سالم: "أنا وأخواتي كلنا بنتشرف بيه وهو شخص عظيم وبقول له إرفع راسك كفاية أنك مارضتش تغضب ربنا في الفيديو، واحنا والعيله لم نتركه لحظة منذ ظهور المقطع وإن شاء الله هو قادر على مواجهة الأزمة ".

واستطردت ابنة الممرض عادل سالم باكية: قلت لأبويا إرفع راسك دي حاجة خارج إرادتك وأنا قوية وهدعمك وأنا بنته الكبيرة وعندي 22 سنة وخريجة كلية الحقوق جامعة عين شمس، وأنا بقول له القانون سيأخذ مجراه وهتاخد حقك، واحنا جنبه وفي ظهره واحنا ثلاثة من ابنائه أنا وشقيقي الأصغر يدرس في الصف الثاني من كلية حقوق عين شمس وشقيقي الأصغر لازال في الصف السادس الابتدائي ".

وقالت ابنة الممرض عادل سالم: اخواتي هيروحوا الجامعة عادي ورافعين راسي" ، موضحة أن ردود الأفعال حول أسرتها كانت متباينة وهذا طبيعي فبينما كانت هناك تعليقات إيجابية داعمة كانت هناك أخرى سلبية والحمد لله على كل حال.