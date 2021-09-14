التنمية المحلية: انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي للمحال وبدء الشتوى الخميس

قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن انتهاء العمل بالتوقيت الصيفى يوم الخميس المقبل، وسوف يبدأ العمل بالتوقيت الشتوى، فيما يتعلق بالمحال التجارية، وستكون المواعيد شتاء من الساعة 7 صباحا إلى العاشرة مساءً، على أن تمتد أيام الخميس والجمعة والأعياد إلى الحادية عشرة مساءً، أما فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهى والبازارات ستكون من 5 صباحا حتى 12 منتصف الليل، وحتى الواحدة صباحا فى نهاية الأسبوع والإجازات.

أضاف قاسم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكى، عبر قناة dmc، أن المحال الخاصة بالسوبر ماركت والأخرى الخاصة ببيع الخضار والفاكهة، وكذلك الصيدليات، ستكون مفتوحة لمدة 24 ساعة، وسوف يطبق عقوبات على المخالفين، تبدأ بالتنبيه والمتابعة لمدة 15 يوما، وإذا تكررت المخالفة سوف يتم الغلق لمدة شهرا كاملا، ولم يتم الافتتاح إلا بإقرار كتابى من المركز التكنولوجى التابع المحال.

وتابع خالد قاسم، أن الفترة الماضية شهدت إغلاقا لـ120.544 محلا منذ بداية قرار رئيس الوزراء بالالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وحتى 9 سبتمبر الجارى، إضافة إلى 92048 سوقا تجاريا، و90952 مطعما، و113036 مقهى، و102122 ورشة، و91753 مخالفة لقاعات الأفراح والمناسبات، و91629 سنتر للدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، مؤكدا تغريم عدد 262846 مواطنا لمخالفة ارتداء الكمامة.