/650038/بعد-تعرضه-للهجوم-أحمد-سعد-يسحب-كلامه-اتمنى-أكون-في-رجولة-الفلاحين

تعرض الفنان المصري أحمد سعد لحملة هجوم حادة من إحدى متابعيه على أحد المنشورات الخاصة به على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، بسبب وصفه لأهالي طنطا بالفلاحين.

دوت الخليج يرصد أزمة الفنان أحمد سعد مع أهالي طنطا، التي أحدثت ضجة خلال الساعات الماضية.

أحمد سعد يصف أهالي طنطا بالفلاحين

وجهت إحدى متابعي سعد انتقادًا له في صورة تعليق قائلة: "كنت بقدرك وأحب أسمع أغانيك، بس لما جيت فرح عندنا في طنطا وعشان الفيلا بعيد، قولت أنا مبنزلش فلاحين وأنت أصلاً متعرفش إحنا فلاحين ولا لأ"

وتابعت: "واعتقد عرفتنا لما جيت وشوفت الفرح والمستوى ومستويات الناس.. بس للعلم الفلاحين ناس محترمين جداً وبيقدروا الناس جداً وشكراً ليك".

أحمد سعد يرد على اتهامه بالإساءة لأهالي طنطا

وخرج سعد ليدافع عن نفسه قائلًا: "معلوماتك مغلوطة لأن ده تالت فرح ليا في نفس المكان وأنا أتمني أكون في جدعنة ورجولة وشرف الفلاحين".

وكان حرص الفنان المصري أحمد سعد على تهنئة المطربة السورية أصالة بزواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، مؤكدًا على استحقاقها العيش بسعادة مثلما تكون هي بمثابة مصدر سعادة لغيرها.

أحمد سعد يعلق على زواج أصالة

نشر سعد صورة أصالة وزوجها فائق حسن عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "ألف مبروك يا حبيبتي على الزواج، تستاهلي الحب والخير والسعادة زي ما أنتي مصدر سعادة لكل اللي حواليكي".

من ناحية أخرى، حصد المطرب والفنان المصري أحمد سعد جائزة أفضل تتر عن مسلسل «الاختيار 2»، وذلك فى حفل توزيع جوائز دير جيست في دورته الـ 18.

أحمد سعد يحتفل بجائزة أفضل تتر

واحتفل سعد بالجائزة من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشر عدة صور من الحفل، جمعته إحداهما بزوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني، وذلك في أحدث ظهور لهما بعد عقد قرآنهما".

وعلق سعد على الصور قائلًا: "الحمدلله جائزة أحسن تتر مسلسل الاختيار.. شكرًا كل فريق العمل".

أحمد سعد يحصد جائزة أفضل أغنية

كما حصد الفنان أحمد سعد على جائزة أفضل اغنية فى ٢٠٢١ علي أغنيه «رساله» من مجلة دير جيست.

ونشر أحمد سعد صورتين له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع «انستجرام» ، وعلق "الجائزه الثانية علي اغنيه رساله احسن اغنيه ٢٠٢١ ".

أغنية تتر مسلسل «الاختيار 2» لأحمد سعد

جدير بالذكر، أن أغنية تتر مسلسل «الاختيار 2» تحمل اسم «روحنا في إيدينا»، وهي من غناء أحمد سعد، وكلمات نصر الدين التاجي وألحان وتوزيع أحمد فرحات.

مسلسل «الاختيار 2» تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.