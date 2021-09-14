اليوم.. التضامن تبدأ صرف مستحقات شهداء ومصابى العمليات الإرهابية

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم حوّل بالفعل المبالغ المطلوبة لصرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين وتم تسليمهم منذ أيام بطاقات إلكترونية لتسهيل صرف مستحقاتهم من بنك ناصر الاجتماعى.
وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع شخصيا تطورات هذا الملف الذى يوليه أهمية خاصة، حيث وجه باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الصرف مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأسر شهدائنا الأبطال تكريما لما قدموه من إيثار وفداء لمصر.
وأكدت القباج، أن المستحقين حددهم القانون رقم 16 لسنة 2018 وهم أسر شهداء الحوادث الإرهابية التى وقعت بعد اعتماد دستور مصر الحالى الذى بدأ العمل به فى 18 يناير 2014 وممثلة فى الأب والأم والزوجة والأبناء وللمصابين فى تلك الحوادث طبقا لنسب العجز التى تسببت فيها الإصابة.
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