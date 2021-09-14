فيديو - هل سيصبح لقاح كورونا إجباريا على المواطنين؟

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن هناك عددا من دول العالم جعلت لقاح كورونا إجباريا على مواطنيها، لافتا إلى أن فرض لقاح كورونا على المواطنين فى مصر يحتاج إلى وقت ومناقشة وعدد من الترتيبات.





وقال، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج "على مسؤوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية: "إلزام لقاح كورونا على المواطنين يحتاج إلى مناقشة ونحتاج إلى توفير لقاح كورونا للجميع فى وقت واحد، وتوافر كميات تكفى لكل أفراد الشعب ". وأضاف مستشار الرئيس: "مصر تسعى لتصنيع أنواع مختلفة من لقاحات كورونا فى مصر، ونوفر الإمكانات والمصانع المصرية القادرة على تصنيع اللقاحات وفق أعلى المعايير العالمية "، لافتا إلى أن هناك مفاوضات مع بعض أنواع اللقاحات منها "فايزر وموديرنا استرازينيكا" من أجل تصنيعها فى مصر.

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