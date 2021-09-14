فيديو - قطاع الأعمال تعلن موعد طرح القطن فى البورصة بدلا من مراكز التجميع

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، إن كل الفلاحين متفهمين لطريقة عمل المنظومة ومعادلة أسعار القطن، وفقًا للأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن تداول الأقطان بدءا من العام المقبل سيكون من خلال البورصة بدلا من مراكز التجميع.

القطن المصرى

وأضاف هشام توفيق، أن الفلاحين يوردون القطن فى الأكياس التى تسلمها لهم الوزارة بموجب الحيازة، مؤكدًا أنه يتم تطبيق قواعد صارمة فى مراكز تجميع تابعة للدولة، يتم فيها طرح القطن خلال مزادات يتم عقدها للتجار.

وشدد وزير قطاع الأعمال على أن الحكومة تعمل على تنحية السماسرة الذين وصفهم بـ "الجلادين" من خلال التعامل بشكل مباشر مع الفلاح المنتج.