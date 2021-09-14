جدة - نرمين السيد - وقالت "الأرصاد"، فى بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن القاهرة ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، ستشهد خلال الأيام المقبلة، طقسا حارا رطبا نهارا، معتدلا ليلا.
حالة الطقس
وأشارت إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، معتدلا ليلا على الأنحاء كافة، لافتة إلى تحسن شديد فى الأحوال الجوية اعتبارا من غد الأربعاء.
ولفتت الأرصاد إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة صباحا، وهبوب الرياح على فترات متقطعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تعلن بشرى فى حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.