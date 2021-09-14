الأرصاد تعلن بشرى فى حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - وقالت "الأرصاد"، فى بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن القاهرة ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، ستشهد خلال الأيام المقبلة، طقسا حارا رطبا نهارا، معتدلا ليلا.

حالة الطقس

وأشارت إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، معتدلا ليلا على الأنحاء كافة، لافتة إلى تحسن شديد فى الأحوال الجوية اعتبارا من غد الأربعاء.

ولفتت الأرصاد إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة صباحا، وهبوب الرياح على فترات متقطعة.