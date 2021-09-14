طقس الثلاثاء.. ثبات درجات الحرارة وأمطار خفيفة على هذه المناطق.. القاهرة 34

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء "نهارا" طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .. فيما يسود "ليلا" طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وكشفت الأرصاد وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية "السلوم - مطروح" تمتد بعد فترة الظهيرة إلى الإسكندرية، وشمال الدلتا وخصوصا البحيرة، وكفرالشيخ على فترات متقطعة. طقس اليوم فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 34 24 الإسكندرية 30 24 وادى النطرون 33 24 طنطا 34 24 شبين الكوم 34 24 دمنهور 33 23 بلطيم 30 23 مطروح 29 22 السلوم 29 23 سيوة 32 23 بورسعيد 30 24 دمياط 30 25 الزقازيق 34 24 المنصورة 33 23 الإسماعيلية 34 22 السويس 34 23 العريش 31 23 رفح 31 22 رأس سدر 34 22 نخل 34 16 نويبع 35 25 طابا 34 23 كاترين 29 18 الطور 35 26 شرم الشيخ 36 28 الغردقة 37 27 مرسى علم 37 27 الفيوم 35 24 بنى سويف 36 23 المنيا 37 24 أسيوط 37 23 سوهاج 38 24 قنا 40 24 الأقصر 41 25 أسوان 41 26 إدفو 41 26 أبوسمبل 41 25 الوادى الجديد 40 26 حلايب 34 28 شلاتين 39 27

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