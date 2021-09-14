حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 15-9-2021

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 15-9-2021
مهنياً: تبحث عن مصادر ماليه جديدة تمول بها استثماراتك، فكن مستعداً للمرحلة المقبلة التي تتطلب منك الكثير من الصبر.
عاطفياً: العقدة تكمن في صعوبة التواصل مع الشريك وفي ميلك، كفّ عن إلقاء الكلمات جزافاً ومن دون تحفّظ.
صحياً: القلق الدائم ليلاً يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنح نهاراً وعدم التركيز في العمل.
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 15-9-2021
مهنياً: يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا سيكون مفيداً في كل المجالات اليوم، وخصوصاً على الصعيد المهني.
عاطفياً: تكثر نشاطاتك العاطفية خلال هذا اليوم وتجرّب أموراً جديدة على أمل أن تحقق من خلالها النجاح في العلاقة.
صحياً: لا تناور ولا تتهرب من مسؤولياتك الرياضية، مهما حاولت فإن أفراد الأسرة لن يتركوك تحقق مبتغاك.
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 15-9-2021
مهنياً: ابتعد عن الأخطار وعن المواجهات والحوارات العقيمة، وكن متحفظاً ومتأنياً أمام بعض الأمور المطلوب منك تنفيذها.
عاطفياً: دفاتر الماضي مليئة بالمغامرات، وهذا يقلق الشريك كثيراً، فتقع بعض الخلافات التي تبعدك عنه خلال الفترة المقبلة.
صحياً: ممارسة الرياضة باستمرار، توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء في الذهن.
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 15-9-2021
مهنياً: يسلّط هذا اليوم الضوء عليك أو يزيد من قدراتك، فتشعر بالفخر والاعتزاز، وتتفوق على الجميع.
عاطفياً: خُذ احتياطاتك من تفجّر وضع عائلي، ولا تحاول إثارة غيرة الشريك أو اللعب بأعصابه لأنه يمكن ألا يتحملك.
صحياً: إذا اتّبعت الإرشادات والتعليمات وتقيّدت بالمواعيد المحدّدة لتناول الوجبات فإن النتائج ستكون أكثر من رائعة.
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 15-9-2021
مهنياً: يوم إيجابيّ لأنّه خال من الظروف الضاغطة، وبالتالي تسود يومك أجواء لطيفة ومشجّعة ومريحة على مختلف الصعد.
عاطفياً: لا تحاول التضييق على الشريك ولا سيما أنه يعاني ضغوطاً عاطفية قوية، بل حالو التقرب منه ومساعدته للتخلص منها.
صحياً: تسير الأمور على نحو جيّد جدّاً، تمارس رياضتك المفضل وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور الصحية وتنفيذها على نحو سهل ومقنع.
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 15-9-2021
مهنياً: تفرح وتحلق في هذا الشهر الاستثنائي والذي يحمل اليك المجد من اطرافه ويعدك بالرفاهية والراحة والجاذبية المطلقة والاعمال الاكثر انتاجية.
عاطفياً: كبرياؤك وغرورك يبعدان الشريك عنك، كن أكثر تواضعاً معه فهو نصفك الآخر، والوحيد الذي يتفهمك ويستوعبك.
صحياً: خفف تنقلاتك في السيارة واستعمال المصعد، واستعض عنها بالمشي أو بصعود الدرج.
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 15-9-2021
مهنياً: أنصح لك عدم الانفعال وتمالك النفس إذا أردت النجاح في عملك، هنالك بعض الضغوط وهذا شيء أكيد.
عاطفياً: يحمل إليك اليوم الكثير من المفاجآت العاطفية، فلا تراهن على مغامرة تدرك أنها لن تلقى النجاح اللازم.
صحياً: تحاول التخلص من الوضع الذي أنت فيه بالقيام بمشاريع ترفيهية تريحك نفسياً.
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 15-9-2021
مهنياً: تكون سبّاقًا في عملك، وتقدّم أفضل ما لديك من طاقات ومواهب، وتتحمّس لبدء مشروع جديد.
عاطفياً: تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الأحبّاء بك، وتتحرّر من العقد والتحفظات والتشنجات التي تلاحقك أينما حللت.
صحياً: حاول مقاومة الإغراءات التي تبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك.
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 15-9-2021
مهنياً: تكون الاجواء راكدة روتينية تمامًا وفارغة من الحظوظ ولا يجوز الاتكال على الفرص العابرة. يناسبك العمل الهادئ والروتيني بعيدًا عن الاضواء والصخب.
عاطفياً: لا تترك الغضب يسيطر عليك، انتبه من عنف أو من مواجهات قد تؤدّي إلى الأسوأ بينك وبين الشريك.
صحياً: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك بعض الشيء.
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 15-9-2021
مهنياً: يحمل هذا اليوم وعوداً وسعادة ما وانتصاراً على بعض المصاعب، شرط أن تتحلى بالدبلوماسية والليونة والصبر.
عاطفياً: يوم هادىء عموماً ويكون مناسباً للبدء بعلاقة عاطفية رومانسية بعيداً عن الأجواء الصاخبة.
صحياً: السير في مخطط ترفيهي يبقي الأجواء الجميلة ويخفف من ضغوط العمل.
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 15-9-2021
مهنياً: أجواء العمل الجيدة مناسبة لتحركاتك وأفكارك، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.
عاطفياً: لا تدع الأنانية تتحكّم في تصرفاتك مهما بلغت الضغوط، ولا سيما أن الشريك جاهز لمساعدتك عند الضرورة.
صحياً: أعصابك المتوترة تقلقك وتسبّب لك الأرق، استشر طبيبك ليصف لك العلاج المناسب.
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 15-9-2021
مهنياً: تحاش التصريح بأفكارك، وحاول التكتم والعمل بصمت، وفكّر جيداً قبل أي تصرّف يمكن أن تندم عليه لاحقاً.
عاطفياً: الارتجال في التعامل مع الشريك قد يخلق نوعاً من الخوف، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية غير مبرّرة.
صحياً: ضاعف نشاطك الرياضي، ومارس السباحة كلما أتاح لك الوقت ذلك، فهي مفيدة.
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