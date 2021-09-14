/650039/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المواجهات المهمة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهات دوري ابطال اوروبا على رأسها مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا تقام مباراة يونج بويز أمام مانشستر يونايتد في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium تقام مباراة إشبيلية أمام ريد بول سالزبورج في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium. تقام برشلونة أمام بايرن ميونخ في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium تقام مباراة دينامو كييف أمام بنفيكا في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2. تقام مباراة فياريال أمام أتلانتا الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD تقام مباراة تشيلسي أمام زينيت سانت بطرسبرج الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium تقام مباراة مالمو أمام يوفنتوس الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium تقام مباراة ليل أمام فولفسبورج الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1 مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا تقام مباراة ناجويا جرامبوس أمام دايجو الساعة الحادية عشرة صباحا تقام أولسان هيونداي أمام كاواساكي فرونتال الساعة الواحدة ظهرا تقام مباراة أمام استقلال دوشنبه أمام برسيبوليس الساعة الخامسة مساء تقام مباراة النصر السعودى أمام تركتور سازي تبريز الساعة السادسة مساء تقام مباراة الشارقة أمام الوحدة الإماراتى الساعة السابعة مساء

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