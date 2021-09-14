/650040/موعد-مبارة-برشلونه-ضد-بايرن-ميونخ-والتشكيل-المتوقع
يستضيف ستاد كامب نو مباراة قوية تجمع بين برشلونة وبايرن ميونخ في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
تاريخ طويل من المواجهات بين الفريقين في دوري الأبطال نجد الغلبة فيه للبايرن، فقد جمعت بينهما 9 مباريات فاز البافاري في 6 منها، وفاز الكتلان في اثنتين فقط وانتهت واحدة بالتعادل.
آخر مباريات بايرن ميونخ وبرشلونة هي المباراة الشهيرة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-20، والتي انتهت بفوز كبير للعملاق الألماني بنتيجة 8-2.
تشكيل برشلونة المتوقع
في حراسة المرمي: مارك أندريه تير شتيجن جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو مارتين برايثوايت - لوك دي يونج - ممفيس ديباي.
القنوات الناقلة
تنقل شبكة بين سبورتس لقاء برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الالماني عبر قنواتها التاليه
beIN Sports 1 HD Premium
Arena Sport 1 HD Serbia
Cosmote Sport 1 HD
تاريخ مواجهات برشلونه امام بايرن ميونخ
تواجه فريقي برشلونه وبارين ميونخ في مسابقة دوري ابطال اوربا في 9 مباريات, حقق فريق بايرن ميونخ الفوز في 6 منها، وفاز برشلونه في اثنتين فقط وانتهت واحدة بالتعادل.
الجدير بالذكر ان اخر مباراة جمعت الفريقين في دوري ابطال اوروبا هي المباراة الشهيرة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-20، والتي انتهت بفوز كبير للفريق الألماني بنتيجة 8-2.
وفي اخر استعدادات الفريق الألماني لهذه المواجهه المرتقبه ، حقق انتصارا عريضا على حساب لايبزيج بنتيجة 4-1، في رابع جولات الدوري الألماني، وأحرز أهداف الفريق البافاري كل من: روبرت ليفاندوفسكي، وجمال موسيالا، وليروي ساني، وتشوبو موتينج.
بينما تم تأجيل اخر مواجهات فريق برشلونه امام فريق اشبيلية ضمن لقاءات الجولة الرابعه من منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم.
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