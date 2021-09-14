موعد مباراة تشيلسي وزينيت في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة

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يستعد فريق تشيلسي اليوم الثلاثاء لمياراته أمام فريق مع نظيرة زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث يحتضن ملعب ستامفورد بريدج مباراة في غاية الأهمية حسن في إطار فعاليات المرحلة الأولى من المجموعة الثامنة بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يقدم فريق تشيلسي مستوى رائع في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد فوزه الأخير بالجولة الماضية ببطولة الدوري على أستون فيلا بثلاثية دون رد، والآن هو يخوض دوري المجموعات والتي وقعت قرعته بالمجموعة الثامنة التي تضم كل من يوفنتوس وزينيت سانت بطرسبرغ ومالمو.

توج نجولو كانتي لاعب منتخب فرنسا و تشيلسي الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا لعام 2021، وذلك خلال حفل جوائز الافضل الذي يقام على هامش إقامة مراسم قرعة مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2021/202، والتي ستقام في مركز مؤتمرات حليش في مدينة إسطنبول بتركيا.

المجموعة الأولى

مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان

المجموعة الثانية

أتليتكو مدريد.

ليفربول.

المجموعة الثالثة

سبورتنج لشبونة.

بوروسيا دورتموند.

المجموعة الرابعة

إنتر ميلان.

ريال مدريد.

المجموعة الخامسة

بايرن ميونيخ.

برشلونة.

المجموعة السادسة

فياريال.

مانشستر يونايتد.

المجموعة السابعة

ليل.

إشبيلية.

المجموعة الثامنة

تشيلسي.

يوفنتوس.

دور ربع النهائي

5/6 أبريل 2022، مباريات ذهاب دور ربع النهائي.

12/13 أبريل 2022، مباريات إياب دور ربع النهائي.

دور نصف النهائي

26/27 أبريل 2022، مباراتي ذهاب نصف النهائي.

3/4 مايو 2022، مباراتي إياب نصف النهائي.

مباراة النهائي

نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/202228 مايو على ملعب "كريستوفسكي" في سانت بطرسبرج.

موعد دور المجموعات

14/15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

28/29 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

19/20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

2/3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

23/24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

7/8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

دور الـ 16 15/16 - 22/23 فبراير 2022، مباريات ذهاب دور الـ16.

8/9 - 15/16 فبراير 2022، مباريات إياب دور الـ 16.