/650042/الزمالك-يواصل-تدريباته-اليوم-استعدادا-لكأس-مصر-تفاصيل

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان.

يعود اليوم، الثلاثاء، المغربى أشرف بن شرقى جناح فريق الزمالك إلى القاهرة بعد قضاء أجازة قصيرة فى دبى، من أجل الانضمام للتدريبات الجماعية لفريقه والاستعداد لمنافسات كأس مصر والموسم الكروى الجديد.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

حسين لبيب

استقبل حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أمس بمكتبه بالنادي وفد من الـ NBA و الـ BAL المنظمين للبطولة الأفريقية للأندية و المتأهل لها فريق السلة بدون تصفيات بصفته بطل الدوري لموسم ٢٠٢١.

وشهد اللقاء التشاور بين الطرفين حول إمكانية التعاون خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم الزمالك للتصفيات المؤهلة للبطولة المقبلة في شهر مارس المقبل بصالة حسن مصطفي حيث يشارك الزمالك فيها من دور الثمانية .