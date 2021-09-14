اليوم .. د. الخشت والكاتب للصحفي د. وجدي زين في حوار مفتوح...

تستضيف جامعة القاهرة اليوم، الكاتب الصحفي د. وجدي زين رئيس تحرير جريدة الوفد، في محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد الخشت ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للحديث عن "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري" وذلك ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل الذي بدأته الجامعة من 21 أغسطس ويستمر حتى 14 سبتمبر في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا.
ويعقب المحاضرة المشتركة حوار مفتوح للإجابة على تساؤلات الطلاب في الموضوعات المختلفة التي تشغلهم، وفتح نافذة أمامهم على قضايا الساعة محليًا وعربيًا ودوليًا، وإثراء أفكارهم في شتى المجالات الحياتية برؤية علمية وواقعية بما يعزز لغة الحوار وإثراء فكر الشباب من خلال تفاعلهم مع نخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء الذين يستضيفهم معسكر قادة المستقبل بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر، وقادر علي مواجهتها علميا وواقعيا.
يذكر أن معسكر قادة المستقبل يضم برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة ونخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب ويضم المعسكر 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة.
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