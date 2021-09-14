الرئيس السيسي يحضر اطلاق تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية في مصر..اليوم

/650051/الرئيس-السيسي--يحضر-اطلاق-تقرير-الامم-المتحدة-للتنمية-البشرية-في-مصراليوم

يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، فاعلية اطلاق تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اطلاق تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر

تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة، تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

الرئيس السيسي

نشرت صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي، فيديو يظهر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يتبادل الحديث مع التحية والحديث مع المواطنين وأبنائهم في منطقة الرويسات في شرم الشيخ.

هذا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أجرى جولة تفقدية مساء اليوم بمنطقة مساكن الرويسات بشرم الشيخ، حيث توقف الرئيس لتبادل التحية والحديث مع المواطنيين والاستماع الي طلباتهم واحتياجاتهم.

ووتجدر الاشارة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالى بينيت" وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي والفريق اول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء والسيدة شيمريت مائير كبيرة المستشاريين والسفيرة الاسرائلية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة جمهورية انه عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.