أولى انتاجتهما المشتركة..تامر حسني وبسمة بوسيل يطلاقان عطر فرنسي بتوقيعهم في عيد الحب

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دوت الخليج يرصد تعاون تامر حسني وزوجته في أولى انتجاتهم المشتركة في مجال العطور الفرنسية

تامر حسني وبسمة بوسيل يتجهان لفرنسا لتوقيع عقود العطر

ويتجه تامر حسني برفقة زوجته بسمة بوسيل إلى فرنسا الأسبوع المقبل لعقد اجتماع خاص مع الشركة المنفذة والإتفاق على مواعيد طرح أول إصدارهما، وتفاصيل الحملة الإعلانية والدعائية العالمية المقرر أن تغزو الوطن العربي في الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يتزامن موعد إطلاق العطر مع يوم عيد الحب ليخلدا ذكرى هذا اليوم بأول تعان مشترك بينهم في مجال العطور، كما أنهما في الأساس مثال أعلى للحب لكثير من الجمهور والنجوم.

بسمة بوسيل تفجأ تامر حسني بعيد ميلاده

وفي سياق متصل كانت قد تصدر اسم بسمة بوسيل مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وأخذ عديد من رواد السوشيال ميديا في تداول مقاطع فيديو جمعتها بزوجها الفنان تامر حسني في أجواء رومانسية للغاية أثناء احتفالهما بذكرى ميلاد نجم الجيل، مشيدين بقصة الحب القوية التي جمعت الثنائي.

اذ فاجئت بسمة بوسيل زوجها الفنان تامر حسني بالظهور علر المسرح أثناء إحياءه حفل غنائي بالساحل الشمالي. ثم بدأ بغناء أغنيته الشهيرة «كل سنة وانت طيب»، بإصرار من تامر حسني وظهر عليها علامات الخجل خلال مقاطع الفيديو، ومازحها حسني بطريقة لطيفة ليزيل الخجل قائلا: هرياني في البيت غُنا، ثم بدأ الثنائي في التعبير عن حبهما للأخر.

قصة حب بسمة بوسيل وتامر حسني

واجتمع الفنان تامر حسني بعارضة الأزياء بسمة بوسيل في قصة حب روائية للغاية اذ أن بوسيبل تصغره بـ14 عاما، وكان تامر حسني يمثل فتى أحلام العديد من الفتيات أنذاك كان من بينهم بسمة بوسيل التي علقت صوره عبر جدران غرقتها، ثم سعت بوسيل للوصول إليه من خلال اتخاذ مهنته الأساسية وهي الغناء، فشاركت في برنامج اكتشاف الأصوات والمواهب الشهير «استار أكاديمي»، وبعدما تفوقت على جميع الموهوبين وحصولها على المركز الثاني أصبح الطريق لقلب تامر حسني يقترب.

وبدأ لقاء الثنائي لأول مرة من خلال حفل أحياه الفنان تامر حسني بالمغرب عن طريق التوسط لأحد أصدقاء الفنان وبالفعل بعد عدد من المطردات استطاعت بوسيل الوصول لقلب تامر حسني والزواج به في عام 2012 في تكتم تام من الفنان تامر حسني أثمرت هذة الزيجة عن إنجاب ابنتين، تاليا وأمايا، وولدًا اسمه آدم.