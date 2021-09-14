موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس مصر

يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام أسوان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس مصر يوم 10/8.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة الزمالك القادمة :

ويسعي نادي الزمالك في مواصلات الإنجازات وتحقيق اللقب وحصده من غريمة التقليدي الأهلي، حيث يدخل الفارس الأبيض معسكر يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

حسين لبيب

استقبل حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أمس بمكتبه بالنادي وفد من الـ NBA و الـ BAL المنظمين للبطولة الأفريقية للأندية و المتأهل لها فريق السلة بدون تصفيات بصفته بطل الدوري لموسم ٢٠٢١.

وشهد اللقاء التشاور بين الطرفين حول إمكانية التعاون خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم الزمالك للتصفيات المؤهلة للبطولة المقبلة في شهر مارس المقبل بصالة حسن مصطفي حيث يشارك الزمالك فيها من دور الثمانية .

وقام أسامة نبيه المدرب العام للفريق بالإشراف على هذه الفقرة وتوجيه التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء، بعدها تم إجراء تقسيمة في جزء من الملعب بين اللاعبين.

كما دون جميع أعضاء الجهاز الفني للزمالك ملاحظاتهم خلال التقسيمة وفقا لتعليمات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.