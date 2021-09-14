/650047/أحمد-حاتم--يناقش-مشكلة-الإضراب-النفسي-بمسلسل-أنا-وهي

يستعد كلا من الفنان أحمد حاتم بالتعاون مع الفنانة المتألقة هنا الزاهد لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسلهم الجديد «أنا وهي» لطالما تألق سويا في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية استطعا من خلالها إبراز انسجامهم الفني معا بناءا على ما صرح به الجمهور في أعمالهم.

دوت الخليج يرصد دور أحمد حاتم بمسلسل «أنا وهي»

أحمد حاتم يعاني من إضطراب نفسي بمسلسل «أنا وهي»

ويجسد أحمد حاتم خلال أحداث مسلسل «أنا وهي» رجل يعاني من مشكلة الإضطراب النفسي ويلجأ بعدها إلى طبيب نفسي، ويكون هناك العديد من المفارقات بين أحمد حاتم وهنا الزاهد في إطار اجتماعى كوميدى رومانسى.

وانطلق تصوير مسلسل «أنا وهي» من مساء الخميس الماضي، من تأليف مصطفى حمدى وإخراج عمرو صلاح، وكان أول يوم تصوير داخل إحدى الكافيهات، ويتضمن العمل مواقف كوميدية عديدة تجمع الثنائى، ومن المقرر طرح العمل على شاشات التليفزيون بمجرد أن تنتهي التحضيرات الازمة له.

أعمال أحمد حاتم مع هنا الزاهد

ويعد مسلسل «أنا وهي» هو التعاون الثالث بين حاتم والزاهد، حيث قدما سويًا أكثر من عمل أبرزهم "قصة حب"، الذي تم عرضه عام 2019، وهو فيلم رومانسي من إخراج عثمان أبو لبن، ومن بعده تعاونا في فيلم "الغسالة"، من إخراج عصام عبد الحميد، وآخر تعاون بين حاتم وهنا فى إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر".

أحمد حاتم يروج لفيلمه الجديد عروستي

من ناحية أخرى روج الفنان أحمد حاتم لفيلمه الجديد «عروستي» الذي يشارك به مع الفنانة الشابة جميلة عوض، اذ نشر التريلر التشويقي لعمل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليه مشوقا جمهوره: “دي اخر مرة هنزل فيها اعلان فيلم عروستي.. يوم ٢٢/٩ ان شاءالله”، وتباع حاتم تشويقه، قائلا: “و أخر مرة هقولكوا اني اتلعب معايا عروستي”.

فيلم «عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.

ويدور العمل حول إطار رومانسي يجمع بين أحمد حاتم وجميلة عوض، ويتعرضان خلال أحداث الفيلم لعديد من المواقف الكوميدية الساخرة، ويناقش الفيلم بشكل أساسي فكرة الزواج عن حب أو زواج الصالونات.