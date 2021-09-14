/650048/السعيد-عمارة-الاستراتيجية-الوطنية-تؤكد حرص-القيادة-السياسية على-حماية-حقوق-الانسان

أشاد النائب اللواء الشعيد عمارة،عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، باطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢٦/٢٠٢١، لافتا إلى أنها تقوم على العديد من المبادئ الخاصه بحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والصحية والحقوق السياسية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وأشار اللواء السعيد عمارة، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى أن اطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الانسان،تؤكد عزم القياده السياسية والدولة المصرية على الاهتمام بحقوق الانسان فى جميع المجالات، إضافة إلى حرية العقيده وكذا حرية انشاء الاحزاب السياسية والمشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى.

حقوق الانسان

وتابع النائب السعيد عمارة، عضو مجلس النواب، ان هذه الاستراتيجية تدل على عظمة وحضارة الدولة المصرية وحرصها الدائم على الارتقاء والاهتمام بحقوق الانسان المصرى اقليمياً ودولياً وفق الميثاق العالمى لحقوق الانسان.

المجتمع المدني

هذا وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.