لأول مرة..تامر عاشور يتعاون مع أنغام في عمل غنائي من تلحينه

/650052/لأول-مرةتامر-عاشور-يتعاون-مع-أنغام-في-عمل-غنائي-من-تلحينه

كشفت المطربة المصرية أنغام عن تعاونها مع الفنان تامر عاشور في عمل غنائي جديد من المقرر أن يقوم الأخير بتلحينها، مأكدة أنها من جمهور ومحبي عاشور.

دوت الخليج يكشف تعاون أنغام مع تامر عاشور في عمل غنائي

وقالت أنغام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامجه “الحكاية”، الذي يعرض على قناة mbc مصر: “أنا وتامر عاشور بنتعاون في أغنية جديدة ستكون من ألحانه، والأغنية للشاعر نادر عبدالله، وتوزيع طارق مدكور”.

أنغام تشيد بتامر عاشور

وأضافت أنغام: “تامر عاشور فنان مطرب، وملحن، وموسيقي، ومصور، ومخرج شاطر جدًا، وسعيدة بالحفلة التي جمعتنا في السعودية، وبالنسبة لي من أقوى الحفلات”.

حفل تامر عاشور بجدة

وكان قد أحيا الفنان تامر عاشور، خلال الفترة القلية الماضية حفلًا غنائيًا في الممكلة العربيى السعودية، وسط حضور عدد كبير من الجمهور، وبعد الحفل نشر تامر عاشور صورًا من الحفل بحسابه الشخصي على “انستجرام”، وعلق عليها: “يوم رائع فى جدة أمس…جمهور يفرح وتنظيم فوق الخيال.

وقدم تامر عاشور خلال الحلقة باقة من أروع أغانية التي يُحبها ويتفاعل معها الجمهور منها: كلموها عني، بقول عادي، وغيرهم، كما أنه قدم أغاني لعمروياب منها بعد الليالي، وتملي معاك، معبرًا عن حبه الشديد له.

كليب «بقول عادي»

وطرح تامر عاشور مؤخرًا أحدث كليباته التي تحمل اسم «بقول عادى» على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات أحمد إبراهيم وألحان سامح جلال وتوزيع وفواصل موسيقية فهد، مهندس صوت محمد إسماعيل.

وكشف تامر عاشور عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررًا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحًا أن انتشار فيرس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة إلى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة، وهو ما يتعذر حدوثه حاليًا بسبب الفيروس وعدم القدرة على إقامة حفلات غنائية.

تامر عاشور يتعاون مع عدد ضخم من الشعراء في ألبومه الجديد

ويتعاون تامر عاشور فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع جمال الخولى، وأحمد المالكى، وأحمد إبراهيم، وهشام صادق.

كما يتعاون مع كل من محمدى وتامر على ومحمد النادى وسامح جلال وسامر أبو طالب، كما يقوم عاشور نفسه بتلحين عدد من أغانى الألبوم، أما على صعيد التوزيع فيتعاون تامر عاشور مع كل من فهد وعمرو إسماعيل.