جدة - نرمين السيد -
وتناول اللقاء، رحلة عمرو هاشم فى الحياة وأصحاب الفضل عليه، وتحدث لأول مرة عن فضل والده، بالإضافة إلى نظرته للمستقبل، وكيف يرى شباب مصر.
وأشار ربيع إلى أنه ولد فى حى الأزهر، ووالده كان ضابطا فى القوات المسلحة، ولديه 4 أشقاء، حيث تم الاعتماد عليه لإنجاز بعض المهام، وتلقى تعليمه الابتدائى فى مدرسة العباسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. عمرو هاشم ربيع يكشف لـ أيمن عدلى رحلته فى الحياة بـ«كنوز الوطن» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.