فيديو.. عمرو هاشم ربيع يكشف لـ أيمن عدلى رحلته فى الحياة بـ«كنوز الوطن»

جدة - نرمين السيد -

وتناول اللقاء، رحلة عمرو هاشم فى الحياة وأصحاب الفضل عليه، وتحدث لأول مرة عن فضل والده، بالإضافة إلى نظرته للمستقبل، وكيف يرى شباب مصر.

وأشار ربيع إلى أنه ولد فى حى الأزهر، ووالده كان ضابطا فى القوات المسلحة، ولديه 4 أشقاء، حيث تم الاعتماد عليه لإنجاز بعض المهام، وتلقى تعليمه الابتدائى فى مدرسة العباسية.