البرنامج الإنمائى: سعداء بالمشاركة فى إطلاق تقرير التنمية البشرية بمصر

جدة - نرمين السيد - أعرب آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، عن سعادته للمشاركة فى إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2021، لا سيما وأن مصر من أوائل البلدان التى تبنت مفهوم التنمية البشرية، وهو مفهوم بتمحور حول توسيع فهمنا لمختلف أبعاد ثراء الحياة البشرية بما يتجاوز المفهوم المحدود لثراء الاقتصاد الذى يعيش فيه البشر.





وأضاف شتاينر، فى رسالة مسجلة خلال حفل إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يفخر بالتعاون مع مصر منذ 1994 على إصدار التقاير الوطنية للتنمية البشرية، وتقرير اليوم يرصد الإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر فى مجالات مثل الصحة والتعليم والإسكان، فعلى سبيل المثال زاد متوسط العمر المتوقع عند الميلاد من 70.3 فى عام 2010 إلى 72 سنة فى 2019.

وأوضح أن الأطفال يستفيدون من 4 سنوات إضافية من التعليم، مقارنة بـ3 سنوات فى الماضى، كما يستعرض التقرير التحديات والفرض التى يواجهها المجتمع الدولى.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وأوضح راضى، أن التقرير يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذى يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التى تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية فى مصر.