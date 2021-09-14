رئيس الوزراء: إنشاء مزارع مصرية فى إفريقيا أحد المشروعات التنموية المهمة

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستعراض مشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة فى أفريقيا، والخطط المستقبلية للتوسع فى إنشائها.





أكد رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، أن مشروع إنشاء مزارع مصرية نموذجية مشتركة فى القارة الإفريقية يعد أحد المشروعات التنموية المهمة لتفعيل العلاقات مع دول القارة، لافتا لحرص الدولة المصرية على نشر منظومة هذه المزارع بالدول والتجمعات الأفريقية كوسيلة من وسائل التقارب وتعزيز الروابط مع جيرانها من دول القارة، فى ضوء مساعى القيادة السياسية لتحقيق التكامل مع أشقائنا الأفارقة.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى أن إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية ليس مشروعا مستحدثا، بل ترجع فكرته إلى عام 1995 عندما تم تدشين المشروع من خلال الصندوق الفنى لدعم أفريقيا بوزارة الخارجية المصرية حتى تمت إقامة باكورة هذه المزارع بالنيجر فى عام 1998، ثم بدأت وزارة الزراعة تولى مسؤولية تنفيذها بدءا من عام 2007 باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية نحو توطيد العلاقات، وخاصة فى المجال الزراعى، مع دول القارة الإفريقية والتجمعات الإفريقية.

وتحدث الوزير عن أهداف هذا المشروع، والتى تتمثل فى تعزيز التعاون فى المجال الزراعى مع الدول والتجمعات الإفريقية، وكذلك نقل الخبرة والتكنولوجيا الزراعية المصرية إلى دول القارة، وإجراء بحوث زراعية مشتركة تستهدف تحسين إنتاجية مختلف المحاصيل، إلى جانب اعتبار تلك المزارع منصة تتيح فرصة إيفاد خبراء مصريين للعمل فى مزارع مشتركة بتلك الدول، كما أنها تتيح فرصا واعدة أمام فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، وتصدير أصناف المحاصيل والفاكهة المصرية لدول إفريقيا.

كما أن مشروع المزارع المصرية يستهدف المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بالدول الإفريقية وبناء القدرات ورفع مهارات الكوادر المتوافرة بها فى مجال الزراعة، من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأفريقية، ونقل التكنولوجيا الزراعية المصرية، فضلا عن التوسع فى استخدام الميكنة الزراعية ودعم نظم التسويق، وتنفيذ شراكات مع القطاع الخاص المصرى للاستثمار بالدول الأفريقية، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.

كما تطرق وزير الزراعة إلى نوعيات المزارع المشتركة، مبينا أنها تنقسم إلى نوعين أولهما المزارع الإرشادية النموذجية، والتى تتراوح مساحاتها ما بين 150 إلى 500 هكتار، وتهدف إلى تطبيق النموذج الإرشادى لجميع الأنشطة، سواء كانت محاصيل حقلية، أو بستانية، أو إنتاجا داجنيا، أو حيوانيا، أو استزراعا سمكيا، أما ثانيهما فهى المزارع الإنتاجية، والتى تزيد مساحتها لتصل إلى 1.000 هكتار، وتكون قابلة للزيادة، وتعتمد على نشاط الاستثمار الزراعى، وتخضع لقوانين الاستثمار فى الدول الأفريقية المقامة بها.

وفيما يتعلق بالوضع الراهن لمشروع المزارع المصرية فى دول القارة، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن هناك العديد من المزارع النموذجية المشتركة مع عدد من الدول الإفريقية، كما أنه من المخطط إقامة 4 مزارع أخرى جديدة خلال الفترة المقبلة، وهناك مزارع أخرى موقع بشأنها مذكرات تفاهم، مستعرضا الموقف الحالى لهذه المزارع، وإنتاجيتها، والمحاصيل التى تنتجها، ونظام الرى المتبع بها، وكذلك خططها المستقبلية.

كما استعرض الوزير عددا من نماذج المزارع المشتركة المقامة فى الدول الإفريقية، والمحاصيل التى يتم زراعتها بها، ومتوسط إنتاجيتها، لافتا إلى الطفرة الملحوظة التى حققتها تلك المزارع خلال الفترة الماضية.

