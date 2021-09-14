عاجل.. التنميةالمحلية تعلن بدء الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بدء المحافظات أمس الاثنين تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكداً استمرار المحافظات فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها.





وقال شعراوى، وفقا لبيان صحفى، إن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المرحلة الاولى من الموجه الـ 18 تبدأ من أمس الاثنين حتى يوم الأحد الموافق 3/10/2021، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021، مؤكداً التنسيق مع مديريات الأمن من خلال تسليم قرارات الإزالة وتحديد أماكن هذه القرارات.

وأكد الوزير، أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير يومية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها، لافتاً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وشدد اللواء محمود شعراوى، على إنشاء غرفة عمليات مصغرة فى كل محافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أى معوقات، وسيتم إعداد بيان يتضمن ماتم تنفيذه.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تستهدف إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالى 14 مليون متر مربع ، كما تستهدف إزالة 2260 حالة تعدى على أراضى زراعية على مساحة أكثر من 12,5 ألف فدان.

وطالب شعراوى الأجهزة التنفيذية فى المحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات و العطلات السمية مع العمل على سرعة إزالة اية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

ولفت اللواء محمود شعراوى، إلى أن إزالة التعديات على أملاك الدولة وإحراز خطوات متقدمة فى ملف التقنين من بين المعايير الأساسية لتقييم القيادات المحلية بالمحافظات، مؤكداً قيام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب للإسراع بمعدلاتها مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية فى بعض الأوقات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مضيفاً أن هناك جدول زمنى لكل محافظة تم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية، مشدداً على قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى وذلك وفقاً للقانون.

وأشار الوزير، إلى أن الموجة 18 نجحت فى اليوم الأول لها أمس الإثنين فى إزالة 439 حالة مبانى بمساحة 83.398 و365 حالة زراعة بمساحة 720 فدانا فى 25 محافظة.