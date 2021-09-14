الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الإدارية لحضور احتفالية إطلاق تقرير الأمم...

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة الإدارية الجديدة لحضور احتفالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١. ويعكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر، وفق ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

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