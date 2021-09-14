الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بفعالية تقرير التنمية البشرية

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسى، صورة جماعية مع المشاركين فى فعالية إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2021، حيث من المقرر أن يشهد الرئيس السيسى بعد قليل، فى إطلاق تقرير الأمم المتحدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.