/650049/موعد-مبارة-مانشستريونايتد-ضد-يانج-بويز-والتشكيل-المتوقع

يحل اليوم نادي مانشستر يونايتد الإنجايزي ضيفاً ثقيلاً علي نظيره يانج بويز السويسري ضمن فعاليات الجولة الأولي من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال اوربا لكلاة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، على ملعب سويسرا فانكدروف.

بينما يتم نقل اللقاء تليفزيونيًا عبر شاشة قناة بي إن سبورت 1 hd بصوت المعلق خليل البوشي.

التشكيل المتوقع لنادي مانشستر يوناتيد أمام يانج بويز

من المتوقع أن يدفع المدرب اولي سولشايرفي المباراة الافتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا- رافائيل فاران- ماجواير- لوك شو.

خط الوسط: فريد- بول بوجبا- جرينوود- سانشو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – فيرنانديز.

تضم المجموعة السادسة من مجموعات دوري ابطال اوروبا لكرهة القدم كلاً من :

نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي يانج بويز السويسري ونادي أتالانتا الإيطالي وفياريال الاسباني.

ويسعي البرتغالي كريستيانو رونالدو الي قيادة فريقه للحصول علي لقب دوري ابطال اوروبا والذي يغيب عن خزائن النادي منذ عام 2008.

الجدير بالذكر ان نادي مانشستر يونايتد تمكن من تحقيق الفوز في اخر مباراة محلية بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد علي حساب نادي نيوكاسل يونايتد, احرز اهداف اللقاء كريستيانو رونالدو هدفين,وبرونو فرناديز هدف, جرينوود هدف.

أول تعليق من كريستيانو رونالدو

كتب كريستيانو رونالدو على صفحته الرسمية على فيس بوك: “كل من يعرفني، يعرف عن حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد. السنوات التي قضيتها في هذا النادي حيث مدهش للغاية والمسار الذي صنعناه معا مكتوب بحروف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والمدهشة”.

وتابع: “لا يمكنني حتى البدء في شرح مشاعري الان، كما ارى عودتي الى اولد ترافورد تعلن في جميع انحاء العالم. انه مثل الحلم اصبح حقيقة، بعد كل الاوقات التي عدت فيها للعب ضد الانسان. متحدون، وحتى كخصم، لطالما شعرت بمثل هذا الحب والاحترام من المؤيدين في المدرجات”.

وأضاف: “هذه بالتاكيد 100 % الاشياء التي تصنعها الاحلام! اول دوري محلي، اول كاس لي، اول نداء لي للمنتخب البرتغالي، اول دوري ابطال اوروبا، اول حذاء ذهبي واول الكرة الذهبية لي، جميعهم ولدوا من هذا الرابط الخاص بيني وبين الشياطين الحمر. كتب التاريخ في الماضي وسيكتب التاريخ مرة اخرى! لديك كلمتي! انا هنا! لقد عدت الى حيث انتمي! لنجعلها تحدث مرة اخرى”.

وأتم: “ملاحظة - سير اليكس، هذه لك”.