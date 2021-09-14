/650054/انطلاق-التصفيات-النهائية-من-دوري-مستقبل-وطن-فى-نسخته-الثالثة-بالاسماعيلية

أقيمت اليوم علي ملعب النادي الإسماعيلي عدد من المباريات الحاسمة للوصول إلي المركز الاول علي مستوي محافظة الإسماعيلية في دوري مستقبل وطن الموسم الثالث “أنت البطل”،والتي انتهت بالنتائج التالية:

دوت الخليج يرصد تفاصيل نهائيات دوري مستقبل وطن بالاسماعيلية

دوري مستقبل وطن

المباراة الأولى بين كلا من فريق البحيرات ممثل مركز فايد وفريق القصاصين ب ممثل مركز القصاصين والتي انتهت بفوز فريق القصاصين ب بنتيجة ٣ / ١. المباراة الثانية بين كلا من فريق تل البلد ممثل مركز التل الكبير وفريق ابو صوير البلد ممثل مركز ابو صوير والتي انتهت بفوز فريق تل البلد بنتيجة ٢ / ١. المباراة الثالثة بين كلا من فريق الحلوس ممثل مركز الاسماعيلية وفريق نجوم ثالث ممثل قسم ثالث والتي انتهت بفوز فريق نجوم ثالث بركلات الترجيح. المباراة الرابعة بين كلا من فريق دوت الخليج ممثل قسم أول وفريق العبور ممثل قسم ثاني والتي انتهت بفوز فريق العبور بنتيجة ٦ / ٤. المباراة الخامسة بين كلا من فريق ابو خليفة ممثل مركز القنطرة غرب وفريق أمانة العمال ممثل أمانة العمال والفلاحين والتي انتهت بفوز فريق ابو خليفة بنتيجة ٤ / ٠.

دوري مستقبل وطن بالاسماعيلية

برعاية النائب حماد موسي حماد أمين حزب مستقبل وطن الإسماعيلية، وإشراف الاستاذ عصام منسي الأمين المساعد للحزب، شهد اليوم الأول من التصفيات النهائية لدوري مستقبل وطن الإسماعيلية حالة من الندية والإثارة الكروية بين جميع الفرق المشاركة في مباريات اليوم وسط تألق لافت لجميع اللاعبين من منطلق إحساسهم بروح البطولة التي صنعها دوري مستقبل وطن بأنفسهم من أجل تحديد أصحاب المراكز الأولي علي مستوي الاسماعيلية.

و يستكمل صاحب المركز الاول مشوار البطولة علي مستوي الجمهورية، من أجل الفوز بها والتي تعتبر أكبر بطولة ودية في مجال كرة القدم المصرية صاحبة الجوائز المالية الضخمة، حيث يحصل صاحب المركز الاول علي جائزة مالية تقدر ب ٥٠٠ الف جنيه وصاحب المركز الثاني علي جائزة مالية تقدر ب ٢٥٠ الف جنيه والمركز الثالث سوف يحصل علي جائزة مالية تقدر ب ١٥٠ الف جنيه وقد حظي اليوم الأول بحضور جماهيري كبير وحضور لافت لقيادات الحزب متمثل في الاستاذ سيد سلامة امين شؤون المجالس المحلية ومدير شئون المقر والدكتور سيد خليل أمين أمانة العمال والفلاحين والدكتور ساهر فضه امين الشباب بمحافظة الإسماعيلية والاستاذ محمود السيد أمين العلاقات العامة والاستاذ محمد القماش امين قسم أول والاستاذ سيد العركي امين قسم ثاني والاستاذ كمال بدران امين قسم ثالث والاستاذ محمد فوزي امين مركز ابو صوير والاستاذ يوسف المدادي امين مركز فايد والاستاذ نصار العشري امين مركز القنطرة شرق والاستاذ احمد سامي سليم امين مساعد مركز فايد والأستاذ محمد الورداني أمين مساعد فايد والاستاذ محمد الوقاد أمين مساعد فايد والاستاذ سمير ابو الحاج أمين مساعد فايد والاستاذ عوض عبد العزيز امين مساعد مركز الاسماعيلية والمهندس علي عامر امين مساعد مركز الاسماعيلية و ستاذ محمد ماهر امين مساعد قسم ثالث والاستاذ محمد القط امين مساعد قسم ثالث والاستاذ محمد السوداني امين عضوية ابو صير وحضور جميع امناء الشباب بالمراكز والاقسام التابعة لها الفرق المشاركة بمباريات اليوم الأول من التصفيات النهائية لدوري مستقبل وطن الإسماعيلية.