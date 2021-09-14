محمد ممدوح يهدد أكرم حسني في عيد ميلاده..«تفاصيل»

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حرص الفنان محمد ممدوح على تهنئة زميله الفنان أكرم حسني في يوم ميلاده بطريقة مختلفة عن غيرها من التهاني المعتادة، اذ ابتعد عن كلمات الحب والإشادة وقرر الاحتفال بأكرم حسني بتهديده.

دوت الخليجيرصد احتفال محمد ممدوح في عيد ميلاده

رسالة محمد ممدوح لأكرم حسني في عيد ميلاده

نشر محمد ممدوح صورة تجمعه بأكرم حسني من من فيلمهما “بنك الحظ”، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها: “اكرم انا طالب منه طلب ومنفضلي بقاله سنة.. بس انا هعديهالك عشان عيد ميلادك.. كل سنة وانت طيب واعمل اللي قولتلك عليه بدل ما ادعي عليك في عيد ميلادك".

أكرم حسني وهيفاء وهبي يتألقان بأغنية لو كنت

تصدرت أغنية «لو كنت» الذي يقدمه الثنائي أكرم حسني و هيفاء وهبي في أحدث أعمالهم تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًة مساء يوم الثلاثاء الماضي ولاقت إعجاب الجمهور، كما تفاعل بعض نجوم الفن معها وشاركوا هاشتاج «لو كنت» عبر حسابتهم الرسمية ومن أبرزهم الفنان أحمد فهمي، شيكو، مصطفى خاطر، محمد أنور، ميريهان أبو الحسن، سلمى أبو ضيف و أحمد أمين.

أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

كلمات أغنية لو كنت

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي.. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال.. وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي.. لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال.. لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال.. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال”.