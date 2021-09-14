«اترفدت من تربية موسيقة وبقيت ملحن..وأغاني المهرجانات متتسماش طرب» أبرز تصريحات تامر عاشور مع عمرو أديب

/650061/اترفدت-من-تربية-موسيقة-وبقيت-ملحنوأغاني-المهرجانات-متتسماش-طرب-أبرز-تصريحات-تامر-عاشور-مع-عمرو-أديب

حل الفنان تامر عاشور مساء أمس الإثنين، ضيفا على برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة mbc مصر، والذي كشف من خلاله عن بعض تفاصيل حياته الشخصيه ورأيه في نجوم كبار أبرزهم الهضبة عمرو دياب.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات تامر عاشور مع عمرو أديب

تامر عاشور خريج كلية تجارة بعد رفده من التربية الموسيقية

تحدث الفنان تامر عاشور عن حياته الشخصية، والتعليمية، مشيرًا أنه لن يُوفق في التربية الموسيقية، وتم رفده منها، وأنه من خريجي كلية التجار الخارجية، فقال تامر عاشور خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب: “أنا اترفضت من كلية تربية موسيقية، لأنها كانت فيها عملي فلم أنجح بها، وتخرجت بعدها من تجارة خارجية”.

تامر عاشور عن ندرة أعماله الغنائية: مش بلحق أعمل كل سنة

وكشف تامر عاشور سبب ندرة أعماله الغنائية، فقال: “ قائلًا: لأن أنا مش بلحق أعمل حاجة في سنة، ممكن أعمل ألبوم كل سنة ونصف أو سنتين”، موضحًا أنه يغني منذ وقت قديم، ومنهم أغنية كلموها عني، والتي مر عليها نحو 14 عام.

وأضاف تامر عاشور: “غنيت أغنية كلموها عني من 14 سنة، وكان عندي حينها21 أو 22 سنة، الأغنية نزلت عام 2006، أنا عندي 5 أو 6 ألبومات”.

تامر عاشور يهاجم أغاني المهرجانات

وأعرب تامر عاشور عن رأيه في أغاني المهرجات مشيرا إلى أنه لا يعتبرها نوعا من الأغاني، كما أنها لا تمت للطرب بصلة، فقال: “بالنسبة لي المزيكا مقسومة إلي نصفين، لدينا أنواع من الأغاني المختلفة، ولكن المهرجانات الشعبية بعتبرها ليست من الأغاني”.

وأوضح عاشور: “لأن الأغاني لديها مقاييس، ولحن، ومزيكا، وهذا المطلوب، ولكن المهرجانات لا يوجد فيها هذه العناصر، وأنا متوافق أنها قادرة على إسعاد الناس في أفراحها”.

وأكد تامر عاشور خلال لقائه مع عمرو أديب أنه يميل إلى الأغانى الحزينة، خصوصا وأنها تخترق الوجدان والقلب والعقل مباشرة، مشيرا إلى أنه سيقدم عدة أغانٍ جديدة من تلك النوعية التى تمس القلوب، ولفت إلى أنه يقدر المرأة تقديرا كبيرا، حيث إنها تعتبر كل حياته، فهى الأم والزوجة والأخت والابنة، مشددا فى الوقت ذاته على أنه لا يحب "العند" فى الستات.

تامر عاشور يتعاون مع أنغام في عمل غنائي من تلحينه

وكشفت المطربة المصرية أنغام عن تعاونها مع الفنان تامر عاشور في عمل غنائي جديد من المقرر أن يقوم الأخير بتلحينها، مؤكدة أنها من جمهور ومحبي عاشور، اذ قالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامجه “الحكاية”، الذي يعرض على قناة mbc مصر: “أنا وتامر عاشور بنتعاون في أغنية جديدة ستكون من ألحانه، والأغنية للشاعر نادر عبدالله، وتوزيع طارق مدكور”.

وأضافت أنغام مشيدة بتامر عاشور: “تامر عاشور فنان مطرب، وملحن، وموسيقي، ومصور، ومخرج شاطر جدًا، وسعيدة بالحفلة التي جمعتنا في السعودية، وبالنسبة لي من أقوى الحفلات”.

تامر عاشور يشيد بالفنان عمرو دياب

وأعرب الفنان تامر عاشور عن حبه للهضبة عمرو دياب، وأغنياته التي يقدمها، مشيرًا أنه لا يغار منه، وأنه من محبيه، فقال: “أكثر ما يعجبني في عمرو دياب أختياره لألحانه، وإختياره لكلمات الأغاني، كما أنه يواكب كل ما هو جديد، عارف الجمهور عايز إيه”.

وأشار تامر عاشور أنه كان يريد أن يغني بعض الأغاني التي قدمها الهضبة عمرو دياب قائلًا: كان نفسي أغني كتير من أغانيه، زي بعد الليالي، وتملي معاك.