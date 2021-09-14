عبدالغفار: مصر تحرص على دعم علاقات التعاون العلمى والتعليمى مع السعودية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حرص مصر على دعم علاقات التعاون العلمى والتعليمى مع المملكة العربية السعودية، واستعداد الوزارة لتقديم جميع التيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين للدراسة فى الجامعات المصرية، وتذليل الصعوبات التى تواجههم فى إطار مبادرة أدرس فى مصر التى تلقى اهتمام بالغ من جانب القيادة السياسية.





جاء ذلك خلال لقاء الوزير ود. حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودى، أمس الإثنين، لبحث عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مصر والسعودية، خاصة فى المجالات التعليمية والبحثية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، أشاد عبدالغفار بالعلاقات المتميزة بين مصر والسعودية، خاصة فى المجالات التعليمية والثقافية والبحثية، والتى تتسم بالعمق والتعاون البناء، مشيرًا إلى دعم مصر لهذه العلاقات واستمرارها والوصول بها إلى مستوى أكثر تميزًا.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والسعودية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتبادل الأساتذة بين البلدين للاستفادة من القدرات البشرية والعلمية لدى الخبراء والعلماء المصريين والسعوديين فى ظل الروابط التاريخية بين مصر والسعودية، فضلاً عن التعاون فى مجال البحث العلمى، وإجراء أبحاث علمية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات فى مجال البحث العلمى؛ لتحقيق أعظم استفادة من الباحثين بالمراكز والهيئات البحثية لدى البلدين، وكذلك التبادل الطلابى، وتبادل الزيارات بين الجانبين لدعم أوجه التعاون العلمى والثقافى بينهما.

كما ناقش الجانبان بحث إمكانية التوأمة فى بعض البرامج والتخصصات العلمية بالجامعات المصرية والسعودية، وربطها بسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وبصفة خاصة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك كالزراعة والبترول وتحلية المياه، وكذلك التعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والهيئة المماثلة بالسعودية؛ لدعم تمويل الأبحاث العلمية، وفقًا لأولويات واحتياجات الدولتين.

وفى هذا الإطار، وجه عبدالغفار بضرورة تنظيم زيارات للجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، للتعرف على أهم تطورات منظومة التعليم العالى فى مصر، وكذلك الاطلاع على البرامج والتخصصات الجديدة بهذه الجامعات، بالإضافة إلى زيارة معهد بحوث البترول ومعهد بحوث أمراض العيون ومعهد تيودور بلهاريس للأبحاث، وعقد ورش عمل بمشاركة نخبة من الباحثين المتخصصين فى هذا المجال لتبادل الخبرات بين الجانبين.

واستعرض الجانبان مجالات التعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة تبوك السعودية، وهى: (السياحة والضيافة، الزراعة الصحراوية، الطب البيطرى، العلوم الإدارية، المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة)، واقترح خالد عبدالغفار إنشاء مركز تميز بجامعة الملك سلمان الدولية بالتعاون مع الجانب السعودى.

كما وجه عبدالغفار الشكر لوزير التعليم العالى السعودى على اعتماد 11 جامعة مصرية لأول مرة منذ 18 عامًا، بما يمكن الطلاب السعوديين من استكمال دراستهم بالدراسات العليا فى جمهورية مصر العربية، وأشار الوزير السعودى إلى أن هذه الجامعات موصى بها للابتعاث إلى مصر، فى ظل نجاح وزارة التعليم العالى المصرية فى رفع التصنيف العالمى للجامعات.

ومن جانبه، أكد وزير التعليم السعودى على أهمية التعاون بين البلدين فى المجالات العلمية والبحثية فى ظل العلاقات المتميزة التى تربط بين الشعبين الشقيقين فى مصر والسعودية، مشيداً بالعلماء والأساتذة المصريين، والجهود المبذولة للنهوض بمنظومة التعليم العالى فى مصر، مؤكداً على دفع وتشجيع التعاون الثنائى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق أهداف التنمية والنهضة العلمية للبلدين، موجهًا الدعوة للدكتور خالد عبدالغفار ونوابه ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بزيارة بعض الجامعات السعودية؛ للتعرف على البرامج والتخصصات الجديدة بها، وكذا المراكز البحثية بالسعودية.